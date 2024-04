Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Küchenbrand

Stuttgart- Heumaden (ots)

Aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache ist in der Nacht zum Dienstag (23.04.2024) in einem Einfamilienhaus am Glaunerweg ein Feuer ausgebrochen. Eine Anwohnerin bemerkte gegen 02.30 Uhr das Feuer und verständigte die Feuerwehr, die das Feuer löschte. Beide Bewohner konnten das Haus unverletzt verlassen. Ersten Ermittlungen zufolge brach der Brand in der Küche aus, die genaue Schadenshöhe kann bislang nicht beziffert werden. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

