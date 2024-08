Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Versuchter Raub +++ Körperverletzung +++ "Handwerker" entwenden Goldschmuck +++ Unbekannte stecken Roller in Brand +++ Buttersäure vor Friseursalon verschüttet

Wiesbaden (ots)

1. Versuchter Raub, Wiesbaden, Dotzheimer Straße, Dienstag, 27.08.2024, 22:45 Uhr

(fs)Am Dienstagabend kam es in Wiesbaden zu einem versuchten Raub, wo ein Unbekannter versuchte, einem 67-Jährigen die Umhängetasche zu entreißen. Hierbei schlug der Täter dem Geschädigten mit einem unbekannten Gegenstand ins Gesicht, wodurch er leicht verletzt wurde und seine Brille zu Bruch ging. Der Täter ließ sodann vom Geschädigten ab, ohne die Umhängetasche zu entwenden. Der Täter wird als männlich, ca. 35 Jahre alt, 180cm groß, mit dunklem Phänotyp beschrieben, zudem habe er eine schlanke Statur gehabt und trug ein weißes Oberteil. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen übernommen. Sollten Sie die Tat beobachtet haben, oder weitere Hinweise zu dem Täter geben können, melden Sie sich unter (0611) 345-0.

2. Unvermittelt auf Fußgängerin eingeschlagen, Wiesbaden-Westend, Blücherstraße, Dienstag, 27.08.2024, 19:30 Uhr

(fs)Am frühen Dienstagabend wurde eine 31-jährige Frau im Wiesbadener Westend von einer ihr unbekannten männlichen Person angegriffen. Nach einem kurzen Gespräch in der Blücherstraße, schlug der unbekannte Täter ihr unvermittelt mit der rechten Faust ins Gesicht und verletzte sie hierdurch leicht. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung Bleichstraße. Der Täter war männlich, ca. 18 Jahre alt, ca. 170cm groß, hatte dunkelbraune kurze Haare, eine schmale Statur, ein deutsch/europäisches Erscheinungsbild, trug ein Sportshirt in grau/blau und eine kurze schwarze Sporthose. Sollten Sie die Tat beobachtet haben, oder weitere Hinweise zu dem Täter geben können, melden Sie sich bei dem 3. Polizeirevier unter (0611) 345-2340.

3. Falsche Handwerker entwenden Goldschmuck, Wiesbaden, Kirchbachstraße, Dienstag, 27.08.2024, 11:00 Uhr

(fs)Am Dienstagmittag wurde einer Seniorin durch falsche Handwerker Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Ein falscher Handwerker erzählte der Frau an der Haustüre von einem Wasserrohrbruch in der Kirchbachstraße, weshalb er das Wasser in ihrem Haus prüfen müsse. Hierzu ließ die 85-Jährige den Mann in ihr Haus, wo er sie bat das Wasser im Badezimmer in seinem Beisein laufen zu lassen. Währenddessen betrat ein weiterer unbekannter Täter das Objekt und entwendete Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro, was die Seniorin erst nach dem Gehen der vermeintlichen Handwerker bemerkte. Der Täter war männlich, ca. 183cm groß, schlank, hatte dunkles Haar und trug einen Overall mit einem Aufdruck auf der Brusttasche. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen. Die Polizei weist darauf hin, dass Sie keine Handwerker hereinlassen sollten, die nicht vorab angemeldet wurden oder die Sie nicht selbst bestellt haben. Sollten Sie Zweifel haben, ob es sich tatsächlich um echte Handwerker handelt, lassen Sie diese nicht ins Haus und fragen Sie bei Ihrer Hausverwaltung nach. Zudem informieren Sie Ihre örtliche Polizeistation oder rufen unter der 110 die Polizei.

4. Unbekannte stecken Roller in Brand, Wiesbaden, Im Kleinboden, Dienstag, 27.08.2024, 23:06 Uhr

(fs)Unbekannte Täter haben am späten Dienstagabend einen Roller in Wiesbaden in Brand gesteckt, der in der Straße "Im Kleinboden" geparkt war. Der Roller brannte vollständig aus. Sollten Sie die Tat beobachtet haben, oder andere sachdienliche Hinweise geben können, nehmen Sie Kontakt mit der Kriminalpolizei in Wiesbaden (0611) 345-0 auf.

5. Zwei Einbrecher werden gestört, Wiesbaden, Fritz-Kalle-Straße, Gutenbergstraße, Dienstag, 27.08.2024, 14:00 Uhr bis 14:45 Uhr

(fs)In Wiesbaden konnten am Dienstagmittag zwei Einbrecher bei der Tatausführung von Bewohnern gestört werden, sodass Sie die Flucht ergriffen. In der Fritz-Kalle-Straße konnte der Täter bereits einige Räume durchsuchen und hier diversen Schmuck entwenden. Als die Bewohnerin nach Hause kam, ergriff der Täter die Flucht. Der Täter war männlich, 20-30 Jahre alt, hatte einen dunklen Phänotyp, war schwarz bekleidet, hatte einen Rucksack auf, trug einen dunklen Helm und flüchtete mit seinem Fahrrad vom Tatort. In der Gutenbergstraße erlangte ein unbekannter Täter über ein gekipptes Fenster Zugang zum Haus. Der anwesende Bewohner konnte den Täter in die Flucht schlagen ohne, dass etwas entwendet wurde. Der Täter war männlich, 30-50 Jahre alt, 180cm groß, südländischer Phänotyp, hatte eine normale Statur, trug ein grauschwarzes Oberteil, einen schwarzen Fahrradhelm, hatte dunkle kurze Haare und führte eine Stofftasche mit sich. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen übernommen. Sollten Sie Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, melden Sie sich unter (0611) 345-0.

6. Auto zerkratzt und beschmutzt, Wiesbaden-Biebrich, Jägerstraße, Montag, 26.08.2024, 15:30 Uhr bis Dienstag, 27.08.2024, 05:30 Uhr

(fs)In der Zeit zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen hat ein unbekannter Täter in Wiesbaden ein geparktes Auto beschädigt und verunreinigt. Das in der Jägerstraße abgestellte Fahrzeug wurde auf der gesamten rechten Seite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Zudem warf der Täter Erde, Gras und anderen Unrat auf die Motorhaube des PKW und erbrach sich anschließend auf die linke Fahrzeugtür. Sollten Sie Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, setzen Sie sich mit dem 3. Polizeirevier in Wiesbaden (0611) 345-2340 in Verbindung.

7. Rauchkörper in Wohnung geworfen, Wiesbaden, Feldstraße, Dienstag, 27.08.2024, 19:35 Uhr

(fs)Unbekannte haben in Wiesbaden am frühen Dienstagabend einen Gegenstand in ein geöffnetes Fenster geworfen, von dem eine Rauchentwicklung ausging. In der Feldstraße konnte durch den Bewohner der Wohnung gesehen werden, wie sich zwei Personen auf jeweils einem Motoroller bzw. E-Motorrad von der Örtlichkeit entfernten. Glücklicherweise kam es zu keinen weiteren Beschädigungen durch den Rauchkörper in der Wohnung. Nach aktuellem Ermittlungsstand liegt keine Straftat vor. Wer dennoch Hinweise zum Sachverhalt geben kann wird gebeten, sich bei dem 1. Polizeirevier in Wiesbaden unter (0611) 345-2140 zu melden.

8. Buttersäure vor Friseursalon verschüttet, Wiesbaden, Dotzheimer Straße, Mittwoch, 28.08.2024, 08:35 Uhr

(fs)Am Mittwochmorgen haben Unbekannte vor einem Friseursalon in Wiesbaden Buttersäure verschüttet. Durch die Polizei wurde die Dotzheimer Straße im Ereignisbereich gesperrt. Die Feuerwehr konnte die Buttersäure neutralisieren. Es wurden keine Personen verletzt. Sachschaden entstand lediglich auf der betroffenen Bodenfläche. Sollten Sie vor 08:30 Uhr verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und Hinweise auf Personen oder zur Tat geben können, nehmen Sie Kontakt mit der Kriminalpolizei Wiesbaden (0611) 345-0 auf.

