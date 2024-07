Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, B313, Lkr. Konstanz) Motorradfahrer bei Unfall auf der B313 zwischen Espasingen und Stockach verletzt (05.07.2024)

Stockach, B313 (ots)

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der Bundesstraße 313 zwischen Espasingen und Stockach am Freitagnachmittag verletzt worden. Ein 57-jähriger Motorradfahrer war auf der B313 hinter einem Skoda Fabia einer 59 Jahre alten Frau von Espasingen in Richtung Stockach unterwegs. Nachdem sich aufgrund eines langsamer fahrenden Rollers eine Kolonne bildete, überholte der 57-Jährige trotz Überholverbots den vor ihm fahrenden Skoda, der jedoch zeitgleich blinkte und nach links auf einen Parkplatz abbog. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Biker und dem Auto. Beide Fahrzeuge kamen im Grünstreifen zum Stehen. Ein Rettungswagen brachte den verletzten Zweiradfahrer in ein Krankenhaus. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro, den Schaden am Skoda schätzte die Polizei auf rund 5.000 Euro.

