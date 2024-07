Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf dem Parkplatz des Pestalozzi Kinder- und Jugenddorfes - silbernen Fiat beschädigt und geflüchtet (05.07.2024)

Stockach (ots)

Rund 2.000 Euro Schaden hat ein Unbekannter am Freitag, im Zeitraum zwischen 6 Uhr und 12.30 Uhr, an einem auf dem Parkplatz des Pestalozzi Kinder- und Jugenddorfes in der Friedhofstraße abgestellten Auto verursacht. Der Unbekannte touchierte den auf dem frei zugänglichen Bereich geparkten silbernen Fiat am linken Heck. Ohne sich um eine Regulierung des verursachten Schadens zu kümmern, verließ er jedoch anschließend die Örtlichkeit.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Tel. 07771 9391-0, beim Polizeirevier Stockach zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell