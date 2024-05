Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Eine leichtverletzte Person und ein Sachschaden von circa 10.000,- Euro waren das Resultat eines Verkehrsunfalls am gestrigen Abend gegen 19:00 Uhr, welcher sich auf der Autobahn 65 in Höhe der Anschlussstelle Edenkoben ereignete. Die 66-jährige Fahrzeugführerin fuhr mit ihrem PKW in Fahrtrichtung Karlsruhe und wechselte folgenschwer von der rechten auf die linke Fahrspur. Hierbei übersah sie den auf ihrer Höhe befindlichen PKW des 22-jährigen Unfallgegners. Durch den Zusammenstoß war einer der beiden PKW nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die 66-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde mittels eines Rettungswagens in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten des PKW kam es zu leichten Behinderungen des Verkehrs.

