Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Böchingen - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Böchingen (ots)

Am Samstag, den 25.05.2024, kam es gegen 13:30 Uhr in der Landauer Straße in Böchingen zu einem Zusammenstoß zwischen einem Lieferfahrzeug und einen bislang unbekannten weiteren Unfallbeteiligten. Nachdem sich die beiden Fahrer zunächst kurz verständigten, ergriff der Unfallverursacher unvermittelt mit seinem schwarzen Kleinwagen die Flucht.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Landau telefonisch unter 06341-287-0 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

