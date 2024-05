POL-PDLD: Landau / Dammheim - Motorradfahrer gestürzt

Schaidt (ots) - Am Samstag kam es zwischen 12:30 Uhr und 23:45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf der Hauptstraße in Schaidt. Zum Zeitpunkt des Unfalles war das Auto des Geschädigten - ein Opel-Astra - am Fahrbahnrand geparkt. Der Unfallverursacher beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren den Opel und entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle. Der Sachschaden beträgt ca. 250 Euro. Konnten Sie den Unfall beobachten und ggf. ein Kennzeichen des Unfallverursachers ...

mehr