Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Diebstahl im Nachtexpress - Festnahme im Frankfurter Hauptbahnhof

Frankfurt am Main (ots)

Zwei wohnsitzlose Männer wurden am frühen Sonntagmorgen im Frankfurter Hauptbahnhof von Beamten der Bundespolizei festgenommen, nachdem sie im Nachtexpress von Mannheim nach Frankfurt am Main einen 22-jährigen Reisenden bestohlen hatten. Ein aufmerksamer Reisender hatte die beiden Männer, im Alter von 24 und 34 Jahren beobachtet, wie sie dem schlafenden Reisenden eine Tasche entwendeten. Nach Ankunft in Frankfurt am Main konnte eine Streife den Mann festnehmen. Die entwendete Tasche, in der sich nur persönliche Gegenstände befanden, konnten die Beamten sicherstellen und später dem Eigentümer wieder aushändigen. Nach Feststellung der Personalien und Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen Diebstahls blieben Beide im Gewahrsam, um sie heute dem Haftrichter vorzuführen.

