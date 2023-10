Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrzeuge zerkratzt

Kaiserslautern (ots)

Wegen zwei Sachbeschädigungen im Stadtgebiet hat die Polizei in Kaiserslautern am Dienstagmorgen ihre Ermittlungen aufgenommen.

In der Rudollf-Breitscheid-Straße meldete eine 28-jährige Frau, dass sie ihren Wagen am Montag um 8 Uhr in der Straße parkte. Am nächsten Morgen stellte sie fest, dass die Fahrerseite zerkratzt wurde.

Ähnlich erging es einem 54-jährigen Mann in der Pfründnerstraße. Sein Pkw stand von Sonntag (08.10.2023), 22 Uhr, bis Dienstag, 10 Uhr, am Straßenrand. Der unbekannte Täter zerkratzte den Wagen auf beiden Seiten.

Zeugen, die im Tatzeitraum etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 - 369 2250 zu melden. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell