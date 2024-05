POL-PDLD: Unfall verursacht und weitergefahren

Lingenfeld (ots) - In Richtung "In den Heidenäckern" flüchtete eine männliche Person nachdem sie am Freitag, gegen 19 Uhr Bargeld aus einem Imbiss in der Hauptstraße entwendet hatte. Die Person sei zirka 17-19 Jahre alt, etwa 1,8m groß, hätte einen leicht gelockten Bart und zumindest zeitweise eine Wodka-Flasche mitgeführt. Wer kann Hinweise zu der Person geben? Hinweise nimmt die Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274/9580 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

