Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Geschwindigkeitsüberwachung im Dienstgebiet

Edenkoben (ots)

Am Donnerstagmorgen und -vormittag wurden im Dienstgebiet der Polizei Edenkoben mehrere Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Im Bereich der A 65 zur B 271 in Fahrtrichtung Deidesheim ist die zulässige Höchstgeschwindigkeit 80 km/h. Da sich fast alle Verkehrsteilnehmer an der Örtlichkeit zum Kontrollzeitraum an die zul. Höchstgeschwindigkeit hielten, konnte lediglich ein Verstoß mit 98 km/h festgestellt und dementsprechend geahndet werden. Zudem wurde im Bereich der Staatsstraße in Edesheim die Geschwindigkeit der dortigen Fahrzeuge überwacht. Im Zeitraum von über einer Stunde konnten insgesamt 20 Kraftfahrzeugführer mit überhöhter Geschwindigkeit festgestellt werden. Der Spitzenreiter fuhr 47 km/h bei erlaubten 30 km/h. Den Abschluss der Kontrollen bildete eine Lasermessung im Bereich der Radebugrer Straße in Edenkoben. Hierbei konnten 10 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt und geahndet werden.

