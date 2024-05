Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Bad Bergzabern (ots)

Am 24.05.2024 kam es zwischen 10:10 Uhr und 10:25 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Georg-Weber-Straße. Der Unfallverursacher, der vermutlich ein weißes Fahrzeug fuhr, beschädigte beim Vorbeifahren oder Rangieren den ordnungsgemäß geparkten grauen PKW Kia ProCeed. An dessen Fahrerseite entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Wer sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell