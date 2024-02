Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240219-5: Mann nach Karnevalsveranstaltung zwei Mal attackiert - Krankenhaus

Bergheim (ots)

Täter sollen wiederholt Gegenstände auf Geschädigten geworfen haben

In der Nacht zu Rosenmontag (12. Februar) soll ein 28-Jähriger in Bergheim-Niederaußem von einer noch unbekannten Personengruppe gleich zwei Mal attackiert worden sein. Bei dem zweiten Angriff sei der Geschädigte am Kopf so stark verletzt worden, dass Rettungskräfte ihn vorsorglich in ein Krankenhaus brachten.

Die Polizei fahndet nach mehreren circa 14- bis 20-Jährigen. Sie sollen nach Angaben des Anzeigenerstatters etwa 160 Zentimeter groß sein. Die Beamten Kriminalkommissariats 21 suchen Zeugen und nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81 0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Ermittlungen traf der spätere Geschädigte gegen 2.45 Uhr im Bereich der Dormagener Straße zum ersten Mal auf die späteren Angreifer. Unvermittelt sollen die als jugendlich Beschriebenen mit Gegenständen auf den 28-Jährigen und seinen Begleiter (26) geworfen haben. Danach seien die vier bis sechs jungen Männer in Richtung Lohweg davon gelaufen. Die Geschädigten riefen die Polizei. Alarmierte Beamte nahmen eine Strafanzeige auf und fahndeten nach den Verdächtigen.

Gegen 3.15 Uhr fuhren Polizisten nach einer erneuten Alarmierung zur Kreuzung Franz-Esser-Straße/ Lohweg. Erste Ermittlungen vor Ort ergaben, dass mehrere Täter nach einer verbalen Auseinandersetzung Gegenstände auf den Geschädigten geworfen haben sollen. Dabei verletzten die Angreifer den 28-Jährigen so schwer, dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten. Die Unbekannten sollen in Richtung Lohweg geflüchtet sein. (sc)

