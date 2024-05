POL-PDLD: Büchelberg - schwerer Verkehrsunfall auf B9

Wörth am Rhein (ots) - Am 23.05.23 gegen 15.00h wurde der Polizei mehrfach gemeldet, dass ein Sattelzug auf der A65 bei Wörth in Fahrtrichtung Karlsruhe entlang schleicht und Schlangenlinien fährt. Bei der Verkehrskontrolle durch eine herbeigeeilte Polizeistreife war die Ursache schnell klar. Der 50-jährige LKW-Fahrer aus Weißrussland hatte einen Atemalkoholwert von 3,00 Promille. Sein LKW wurde an eine sichere ...

mehr