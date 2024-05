Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Diebstahl aus Imbiss

Lingenfeld (ots)

In Richtung "In den Heidenäckern" flüchtete eine männliche Person nachdem sie am Freitag, gegen 19 Uhr Bargeld aus einem Imbiss in der Hauptstraße entwendet hatte. Die Person sei zirka 17-19 Jahre alt, etwa 1,8m groß, hätte einen leicht gelockten Bart und zumindest zeitweise eine Wodka-Flasche mitgeführt. Wer kann Hinweise zu der Person geben? Hinweise nimmt die Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274/9580 entgegen.

