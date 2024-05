Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: betrunken mit dem Auto unterwegs

Bellheim (ots)

Am Samstagnachmittag, den 25.05.24 gegen 18:00 Uhr konnte bei einer Verkehrskontrolle in der Fortmühlstraße in Bellheim bei einem 47-jährigen Autofahrer Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von knapp 2,7 Promille. Aufgrund dessen wurde dem Autofahrer zunächst die Weiterfahrt untersagt. Weiterhin wurde der Führerschein des 47-jährigen sichergestellt und eine Blutprobe entnommen.

Der 47-jährige muss sich nun wegen der Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell