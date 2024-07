Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Auto kommt von Straße ab (06.07.2024)

Stockach (ots)

Am Samstagmittag ist auf der Verbindungsstraße zwischen Neumühle und der Kreisstraße 7786 ein Auto von der Straße abgekommen. Gegen 14 Uhr fuhr ein 86-Jähriger mit einem Fiat Panda auf der Verbindungsstraße von der Neumühle in Richtung der K7786. Dabei kam er mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Warnbake und landete schließlich neben der Straße im Graben, wo er nach etwa 50 Metern liegen blieb. Anschließend begab sich der 83-Jährige, der glücklicherweise unverletzt blieb, zu Fuß zur Neumühle, wo er schließlich durch die Polizei angetroffen werden konnte. Am Fiat entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

