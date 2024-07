Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unbekannte beschmieren Dienstgebäude am Benediktinerplatz und Hausfassaden in der Eisenbahnstraße (06.07.2024)

Konstanz (ots)

Unbekannte Täter haben in der vergangenen Nacht mehrere Dienstgebäude am Benediktinerplatz beschmiert. Die Unbekannten besprühten sowohl das Schild des Polizeipräsidiums als auch je eine Gebäudewand am Archäologischen Landesmuseum und der Sozialhilfe der Stadt mit roter Sprühfarbe. Schmierereien der gleichen Art stellten die Beamten auch in der Eisenbahnstraße auf Höhe der Gebäude 18-25 fest. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

Sachdienliche Hinweise auf die Verursacher der Schmierereien nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222, entgegen.

