POL-KN: (Konstanz) 24-Jähriger begrapscht junge Frau und wirft Bierglas (06.07.2024)

Unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung muss sich ein Mann verantworten, der am Freitagabend in einer Bar in der Paradiesstraße aufgefallen ist. Der 24-Jährige fasste zunächst einer 22-Jährigen auf der Tanzfläche an den Hintern. Nachdem ihn der Wirt daraufhin der Gaststätte verwies, warf der Mann ein Dekoglas nach der jungen Frau und traf sie damit im Gesicht. Damit noch nicht genug, beleidigte er in der Folge noch eine weitere 22-Jährige. Daraufhin musste der 24-Jährige die Polizei auf das Revier begleiten, wo er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf die Straße entlassen wurde.

