POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Zwei Pedelecs aus Garage entwendet (05.07.2024)

Konstanz (ots) - Unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung muss sich ein Mann verantworten, der am Freitagabend in einer Bar in der Paradiesstraße aufgefallen ist. Der 24-Jährige fasste zunächst einer 22-Jährigen auf der Tanzfläche an den Hintern. Nachdem ihn der Wirt daraufhin der Gaststätte verwies, warf der Mann ein Dekoglas nach der jungen Frau und ...

mehr