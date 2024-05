Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Junger Mann berauscht ohne Führerschein und ohne Helm auf Roller unterwegs - Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Mannheim (ots)

Einer Streife des Polizeireviers Mannheim-Sandhofen fiel am Mittwoch ein junger Mann auf, der um kurz nach 13 Uhr mit einem Piaggio-Roller ohne Helm auf der Luzenbergstraße fuhr. Als die Polizei den Mann kontrollieren wollte, ignorierte er die Anhaltesignale. Vielmehr beschleunigte er den Roller auf nicht zulassungsgemäße 70 km/h und missachtete das Rotlicht der Ampel an der Kreuzung zur Karl-Feuerstein-Straße. Dabei gefährdete er mehrere Verkehrsteilnehmer. Bei einer Fußgängerunterführung kam der Fahrer ohne fremdes Zutun zu Fall, floh dann aber zu Fuß weiter. Ein Polizeibeamter konnte ihn nach kurzer Verfolgung vorläufig festnehmen. Der 17-jährige Fahrer räumte ein, dass er keinen Führerschein hat. Ein Drogenvortest schlug bei ihm positiv auf Kokain an. Zudem ergaben sich Hinweise, dass der Roller manipuliert wurde und somit nicht mehr für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen war.

Der Jugendliche muss nun unter anderem wegen eines verbotenen Fahrzeugrennens, einer Gefährdung des Straßenverkehrs sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Dies wird auch führerscheinrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, oder Verkehrsteilnehmer, die durch das Fahrmanöver des Rollerfahrers gefährdet wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Sandhofen unter der Telefonnummer 0621-77769-0 zu melden.

