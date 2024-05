Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Motorradfahrerin stürzt aufgrund Ölspur

Kirchheim an der Weinstraße (ots)

Am Dienstagvormittag kam es zu einem Unfall mit einer Motorradfahrerin im Kreisverkehr BAB6/B271 in Kirchheim an der Weinstraße. Laut Zeugen wollte die Motorradfahrerin den Kreisverkehr in Richtung Bad Dürkheim verlassen. Hierbei verlor sie aufgrund einer auf der Fahrbahn befindlichen Ölspur die Kontrolle von ihrem Motorrad und stürzte. Bei dem Sturz zog sich die Verunfallte nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen zu.

Für den Zeitraum der Unfallaufnahme sowie die Beseitigung der Ölspur musste die Ausfahrt des Kreisverkehrs gesperrt werden.

Der Verursacher der Ölspur ist derzeit unbekannt. Melden Sie sich, falls Sie Angaben zum Verursacher der Ölspur machen können.

