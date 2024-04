POL-W: SG Unfallverursacher flüchtet nach Zusammenstoß mit Kind - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots) - In der Nacht zu Dienstag (02.04.2024, gegen 01:50 Uhr) kam es zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus an der Kyffhäuserstraße. Hausbewohner meldeten über den Polizeinotruf, dass sie verdächtige Geräusche hören würden. Sofort eingesetzte Beamte umstellten das Haus. In einem, an den Garten des Hauses angrenzenden, Hinterhof nahm die Polizei zwei Täter (16 und 17) fest. Nach bisherigem ...

