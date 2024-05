Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Mit abgelaufenem Führerschein und unter Drogeneinfluss unterwegs...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... war ein 37-Jähriger nicht-europäischer Staatsangehöriger, welcher am 07.05.2024 um 07:20 Uhr mit einem Ford in der Ludwigstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Im Verlauf der Kontrolle konnte nämlich festgestellt werden, dass dessen nicht-europäische Fahrerlaubnis abgelaufen war. Da dieser lediglich über einen Wohnsitz im Ausland verfügte, durfte er von seiner Fahrerlaubnis in Deutschland keinen Gebrauch machen. Des Weiteren stand der Mann unter dem Einfluss von Cannabis, weshalb diesem eine Blutprobe in der Dienststelle entnommen und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt wurde. Nun kommt auf diesen ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, sowie eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen der Fahrt unter Drogeneinfluss zu. Außerdem wird die zuständige Ausländerbehörde und Führerscheinstelle über den Vorfall informiert. Auch auf den 57-jährigen Halter kommt eine Strafanzeige zu, da dieser es zuließ, dass der 37-Jährige mit seinem PKW fuhr.

