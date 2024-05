Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht auf Supermarktparkplatz - Zeugen gesucht

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochnachmittag zwischen 16 Uhr und 17:45 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer einen Mitsubishi auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Speyerer Straße. Der Mitsubishi war auf dem hinteren Bereich des Parkplatzes in der Nähe der Waschanlage geparkt. Ein vermutlich blauer PKW mit ukrainischer Zulassung dürfte nach derzeitigem Ermittlungsstand beim Ausparken den Mitsubishi an der rechten vorderen Fahrzeugseite beschädigt haben. Der Sachschaden liegt bei 2.000 Euro. Der Unfall soll durch eine Seniorin beobachtet worden sein, welche sich jedoch der Polizei bisher nicht zur Verfügung gestellt hat, jedoch als wichtige Zeugin für die Unfallermittlungen gilt. Sie, sowie weitere mögliche Zeugen des Unfalls, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Hockenheim unter Tel.: 06205/2860-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell