POL-MA: Ilvesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter entwendet Fahrzeuganhänger - Zeugen gesucht!

Weinheim, BAB 5 (ots) - Gegen 13:19 Uhr wurde ein Unfall auf der Autobahn A5 in Richtung Darmstadt, kurz hinter dem Weinheimer Kreuz mit mehreren beteiligten Fahrzeugen gemeldet. Nach jetzigen Erkenntnissen bremste eine PKW-Fahrerin aufgrund einem Stauende mit ihrem Fahrzeug ab. Das wurde teilweise von den nachfolgenden Fahrzeugen zu spät erkannt und so kam es zu einer Karambolage in die, in der Summe fünf Fahrzeuge ...

