POL-MA: Heidelberg-Bergheim: Mehrere Pkw-Aufbrüche in Heidelberg - Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots) - Am Mittwochabend führte ein 19-Jähriger eine Probefahrt mit einem Elektrofahrzeug der Marke Tesla durch. Gegen 19.00 Uhr, kurz vor Ende der Probefahrt, fuhr der 19-Jährige auf ein Parkdeck eines in der Altstadt gelegenen Parkhauses. Dort probierte er noch diverse Modi das Pkw aus, in deren Folge der 19-Jährige die Kontrolle über den Pkw verlor. ...

mehr