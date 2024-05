Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg/Altstadt: Probefahrt mit E-Auto endet mit Totalschaden

Heidelberg (ots)

Am Mittwochabend führte ein 19-Jähriger eine Probefahrt mit einem Elektrofahrzeug der Marke Tesla durch. Gegen 19.00 Uhr, kurz vor Ende der Probefahrt, fuhr der 19-Jährige auf ein Parkdeck eines in der Altstadt gelegenen Parkhauses. Dort probierte er noch diverse Modi das Pkw aus, in deren Folge der 19-Jährige die Kontrolle über den Pkw verlor. Dabei fuhr der 19-Jährige zunächst gegen einen Metallstützposten, wurde von dort abgewiesen, um in der weiteren Folge mit einem weiteren Metallstützpfosten zu kollidieren. Durch den Aufprall wurden der 19-jährige Unfallverursacher und sein 18-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Beide wurden in einem umliegenden Krankenhaus ambulant behandelt. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist beim Tesla ein anzunehmender Totalschaden von über 40 000,- Euro entstanden. Über die Schäden an den Metallstützpfosten liegen keine Erkenntnisse vor.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell