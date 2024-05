Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Meckesheim/ Rhein-Neckar-Kreis/ B45: Unfall mit einem Schwerverletzten auf Kreuzung

Meckesheim/ Rhein-Neckar-Kreis/ B45 (ots)

Am Dienstag fuhr ein 77-Jähriger mit einem Daica auf der L549 aus Richtung Eschelbronn in Richtung Meckesheim. Als er um kurz vor 14:30 Uhr an die Kreuzung zur B45 kam, hielt er zunächst vorschriftsgemäß an. Dann allerdings missachtete er die Vorfahrt eines VW, der bevorrechtigt von links aus Richtung Zuzenhausen heranfuhr. Durch die heftige Kollision der beiden Fahrzeuge im Kreuzungsbereich, die nach bisherigen Erkenntnissen ungebremst aufeinanderprallten, verletzte sich der 47-jährige Fahrer des VW schwer. Er kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden, der auf 16.000 Euro geschätzt wird. Die Autos wurden abgeschleppt. Da der Verkehr um die Unfallstelle geleitet werden musste, kam es bis kurz nach 16 Uhr zu Verkehrsbeeinträchtigungen in diesem Bereich. Der 77-Jährige muss nun als mutmaßlicher Unfallverursacher mit einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung rechnen.

