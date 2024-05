Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch

Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht im Quartier "Am Bach" - Zeugen gesucht

Wiesloch / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstag gegen 08:30 Uhr schrammte ein bislang noch unbekannter Autofahrer in der Straße "An der Wellpappe" an einem ordnungsgemäß geparkten Fahrzeug vorbei und beschädigte dies erheblich. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher ohne seiner Verpflichtung nachzukommen, den Unfall der Polizei zu melden. Es entstand am geparkten BMW ein Sachschaden von über 5.000 Euro. Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter 06222-5709-0.

