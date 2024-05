Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis: Suche nach 12-jährigem Mädchen - Pressemitteilung Nr. 1

Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Seit Montagmittag wird ein 12-jähriges Mädchen vermisst. Ersten Ermittlungen zu Folge ist das Mädchen am gestrigen Tag nicht in der Schule gewesen und sei mit einer Bahn in Richtung Frankfurt gefahren und von dort aus weiter in Richtung Bonn. Derzeit besteht kein Kontakt zu der Vermissten. Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei sowie die bisherigen Suchmaßnahmen führten bislang nicht zu ihrem Auffinden, sodass der Aufenthaltsort unbekannt ist.

Die 12-Jährige wird wie folgt beschrieben:

schlanke Gestalt, wiegt etwa 43-50 kg

circa 160 cm groß afro-amerikanisches Erscheinungsbild mit wulstigen Lippen dunkelbraune Augen dunkelbraune Haare zu mehreren, langen, dünnen Zöpfen geflochten

Sie trug am Tag des Verschwindens weiße Turnschuhe mit schwarzem Nike-Emblem, eine schwarze Jogginghose, ein lilafarbiges T-Shirt, eine cremefarbene Daunenjacke und führte eine kleine, cremefarbene Handtasche (ca. 20 cm groß, kleine Puppe als Anhänger) bei sich.

Ein Bild der Vermissten können Sie unter folgendem Link einsehen: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/dielheim-rhein-neckar-kreis-vermisstenfahndung/

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthalt der Person mitteilen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0621 174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon oder jeder Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell