Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Betrüger ergaunert Bargeld als falscher Bankmitarbeiter

Mannheim (ots)

Einen Anruf von einer bislang unbekannten Täterschaft erhielt am gestrigen Tag eine 82-Jährige Mannheimerin in der Carl-Benz-Straße. Der Anrufer gab sich als Mitarbeiter einer namhaften Bank aus und teilte der 82-Jährigen mit, dass sie im Besitz von Falschgeld sei. Durch eine geschickte Gesprächsführung überzeugte er die 82-Jährige ihr gesamtes Geld in Höhe eines hohen vierstelligen Betrags einer vermeintlichen Echtheitsprüfung zu unterziehen und bezog sich hierbei auf die Seriennummer der Scheine. Die Betrogene sollte hierbei auf einen bestimmten Buchstaben in der Seriennummer achten, der, laut Anrufer, ein Fälschungsmerkmal darstellt. Da dieser Buchstabe serienmäßig auf den Scheinen steht und definitiv kein Fälschungsmerkmal darstellt, fand die 82-Jährige diesen Buchstaben und glaubte dem Anrufer, dass sie im Besitz von Falschgeld ist. Der Betrüger vereinbarte einen Abholtermin durch einen vermeintlichen Briefträger der Bank und blieb bis zu dessen Erscheinen am Telefon.

Die 82-Jährige übergab das Geld vor ihrem Anwesen in einem Beutel an einen unbekannten Mann, der wie folgt beschrieben werden kann:

männlich, ca. 1,80 Meter groß, trug eine schwarze Cap und einen schwarzen Anzug.

Im Nachgang fiel der Seniorin der Betrug auf und sie meldete sich bei der Polizei. Die Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei übernommen. Zeugen, die Hinweise zu dem bislang unbekannten Abholer oder dem Tathergang geben können, werden gebeten, sich bei dem kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden, unter: 0621-174 4444.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell