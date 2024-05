Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/ Rhein-Neckar-Kreis/ BAB 5: Mann unter Drogen und Alkohol mit Transporter auf der Autobahn unterwegs - Polizei sucht Zeugen und mögliche Geschädigte

Walldorf/ Rhein-Neckar-Kreis/ BAB 5 (ots)

Alarmiert durch die unsichere Fahrweise eines Transporters, verständigte am Montag ein Verkehrsteilnehmer die Polizei über den Notruf. Der VW-Transporter fuhr zunächst auf der BAB 6 von Mannheim in Richtung Heilbronn, wechselte dann aber auf die BAB 5 in Richtung Heidelberg. Dabei konnte das Fahrzeug die rechte Spur nicht halten, so dass es einerseits immer wieder auf die Standspur geriet und andererseits zu weit auf die linke Spur zog. Zudem bremste der VW ohne erkennbaren Grund mehrmals stark ab. Wie viele andere Verkehrsteilnehmer der Fahrer des VW dabei gefährdete, ist bislang unklar. Eine Streife des Verkehrsdienstes Heidelberg veranlasste gegen 16 Uhr den Fahrer des Transporters auf den Parkplatz Hardtwald zu fahren. Bei der Kontrolle des 34-jährigen Fahrzeugführers zeigte sich, dass der Mann einen sehr schläfrigen und unkonzentrierten Eindruck machte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,7 Promille. Zudem schlug ein Drogentest bei ihm auf Amphetamin und Metamphetamin an. Der Mann musste eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben. Eine Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Der 34-Jährige muss sich nun wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, oder Verkehrsteilnehmende, die durch die Fahrweise des 34-Jährigen gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Verkehrsdienst-Außenstelle Walldorf unter der Telefonnummer 06227-35826-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell