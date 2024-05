Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Aufbruchsserie an geparkten Autos - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots)

Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen Sonntagabend und Montagfrüh brach eine unbekannte Täterschaft in fünf geparkte Fahrzeuge im Stadteil Bergheim ein. Bei einem Jaguar, welcher in einer Tiefgarage stand, wurde eine Seitenscheibe eingeschlagen und aus dem Inneren eine Kamera entwendet. Im Bereich der Voßstraße und der Schneidmühlstraße brach die bislang unbekannte Täterschaft vier Autos auf, welche am Straßenrand geparkt waren. Hieraus stahl die Täterschaft zahlreiche Wertgegenstände. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte übernahm die Ermittlungen hinsichtlich der besonders schweren Fälle des Diebstahls.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 06221-1857-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell