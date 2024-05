Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rauenberg/ Rhein-Neckar-Kreis: Polizei nimmt Fahrraddiebe fest

Am Donnerstag meldete um kurz vor 4:30 Uhr ein 56-Jähriger der Polizei, dass er zwei Männer beobachtete, die in der Straße Langenäcker soeben zwei E-Bikes stahlen. Den beiden Dieben gelang es noch vor dem Eintreffen der Polizei ihre Tat zu vollenden und auf den gestohlenen Rädern zu fliehen. Durch eine sofort eingeleitete Fahndung konnten die Täter dann aber in der Bruchsaler Straße in Mühlhausen von einer Streife entdeckt und vorläufig festgenommen werden. Bei einem der Diebe, einem 24-Jährigen, fand die Streife ein verbotenes Einhandmesser. Dieses wurde ihm abgenommen und sichergestellt. Der Mann und sein 31-jähriger Mittäter müssen sich nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls beziehungsweise wegen eines Diebstahls mit Waffe verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell