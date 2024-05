Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen auf der B109 (LK V-G)

PR Wolgast (ots)

Am 16.05.2024 gegen 16:20 Uhr ereignete sich auf der B109 ein Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen befuhr die 54-jährige deutsche Fahrzeugführerin eines PKW Suzuki die B109 von Anklam in Richtung Greifswald und beabsichtigte nach rechts in Richtung Hanshagen abzubiegen. Zu diesem Zeitpunkt befuhr die 71-jährige deutsche Fahrzeugführerin eines PKW Opel ebenfalls die B109 aus der Gegenrichtung und bog nach links in Richtung Hanshagen ab. Dabei beachtete sie nicht den Vorrang des PKW Suzuki und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Beide Fahrzeugführerinnen wurden bei dem Unfall leicht verletzt und durch den Rettungsdienst ins Klinikum nach Greifswald verbracht. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch einen Abschleppdienst geborgen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme und Beräumung der Unfallstelle kam es für ca. 1,5 h zu Verkehrseinschränkungen.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

