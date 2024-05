Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand einer Scheune in 17309 Pasewalk

Pasewalk (LK V-G) (ots)

Am 16.05.2024 gegen 17:30 Uhr informierte die Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern Greifswald die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg über den Brand einer Scheune im Steinbrinker Weg in Pasewalk. Umgehend wurden die Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst zum Einsatz gebracht. Bei deren Eintreffen bestätigte sich der gemeldete Brand. Aus bisher unbekannter Ursache brannte auf einem Privatgrundstück eine Scheune in voller Ausdehnung. Durch die Freiwillige Feuerwehr konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und ein Übergreifen auf andere Gebäude verhindert werden. Da Brandstiftung zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden kann, hat der Kriminaldauerdienst Anklam die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Der bei dem Brand entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 80.000 Euro. Zur Brandbekämpfung waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Pasewalk, Blumenthal, Belling und Jatznick mit 63 Kameraden und 13 Fahrzeugen im Einsatz. Personen wurden nicht verletzt.

Sebastian Meinhardt Polizeipräsidium Neubrandenburg

