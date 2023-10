Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Vollstreckungshaftbefehl gegen einen 25-jährigen Rumänen in Reitzenhain umgesetzt

Chemnitz/Reitzenhain (ots)

Am Freitag, den 29. September 2023, gegen 14:00 Uhr wurde durch eine Streife der Bundespolizeiinspektion Chemnitz im Rahmen der aktuellen Binnengrenzfahndung ein 25-jähriger rumänischer Staatsangehöriger einer polizeilichen Kontrolle unterzogen, nachdem er mit seinem Fahr-zeug aus der tschechischen Republik kommend in die Bundesrepublik Deutschland eingereist war. Die fahndungsmäßige Überprüfung des Rumänen ergab eine Ausschrei-bung zur Vollstreckung eines Haftbefehles der Staatsanwaltschaft Re-gensburg wegen Urkundenfälschung. Die Vollstreckung des Haftbefehls konnte gegen eine Zahlung von 4.928,45 Euro sowie von 382,10 Euro an Verfahrenskosten abgewendet werden. Der 25-jährige Rumäne konnte die Gesamtsumme i.H.v. 5.310,55 Euro begleichen und nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen seine Reise fortsetzen.

