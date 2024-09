Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Unsittlich berührt +++ Misslungener Wohnungseinbruch +++ Diebstahl aus KFZ +++ Körperverletzungen +++ Busfahrer bedroht +++ Streit bei der Fahrscheinkontrolle +++ Sicheres Wiesbaden

Wiesbaden (ots)

1. Unsittlich berührt,

Wiesbaden, Hollerbornstraße, Sonntag, 01.09.2024, 18.25 Uhr bis 18.50 Uhr

(mb)Am Sonntagabend wurde eine Jugendliche in einem Wiesbadener Schwimmbad unsittlich berührt. Nach dem Täter wird gefahndet.

Die Jugendliche hielt sich zwischen 18.25 Uhr und 18.50 Uhr mit zwei Freundinnen in dem gut besuchten Wasserbecken eines Freibades in der Hollerbornstraße auf, als sich der unbekannte Täter ihr näherte und es zu der unsittlichen Berührung kam. Anschließend vertraute sich die junge Frau ihren Freundinnen und ihrer Mutter an. Von einer Mitarbeiterin des Schwimmbades wurde die Polizei verständigt. Der Unbekannte hatte zwischenzeitlich das Freibad verlassen. Der Täter war 20 bis 25 Jahre alt, 1,75 m bis 1,80 m groß, hatte dunkle Haare und einen dunklen Bart und trug eine grüne Badehose.

Wer Hinweise zu dem Vorfall oder dem Unbekannten machen kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

2. Misslungener Wohnungseinbruch,

Wiesbaden, Westend, Goebenstraße, Samstag, 31.08.2024, 5.30 Uhr bis 14.30 Uhr

(mb)Am Samstag versuchten Einbrecher in eine Wohnung in Wiesbaden einzudringen, scheiterten aber an der Wohnungstür.

Zwischen 5.30 Uhr und 14.30 Uhr suchten die Täter ein Mehrfamilienhaus in der Goebenstraße heim und machten sich mit einem unbekannten Werkzeug an der Tür zu einer Wohnung im dritten Obergeschoss zu schaffen. Diese hielt allerdings stand, so dass die Einbrecher unverrichteter Dinge von Dannen ziehen mussten. Der Sachschaden an der Wohnungstür wird auf etwa 300 Euro geschätzt.

Wer verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Tatortes gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

3. Diebstahl aus KFZ,

Wiesbaden-Dotzheim, Helgoländer Straße, Sonntag, 01.09.2024, 0.45 Uhr bis 10.15 Uhr

(mb)Am Sonntag drangen Diebe in ein KFZ in Wiesbaden ein und erbeuteten ein Portemonnaie mit persönlichen Dokumenten und Karten, sowie zwei hochwertige Sonnenbrillen.

Zwischen 0.45 Uhr und 10.15 Uhr war der Pkw, ein grauer BMW X5M Competition, auf einem Parkplatz vor der Helgoländer Straße 1 abgestellt. Als der Besitzer am Morgen zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er den Diebstahl fest. Wie die Diebe in das KFZ gelangt sind, bleibt ihr Geheimnis. Sachschaden an dem Pkw entstand nicht. Der Wert des Diebesgutes wird auf circa 1.200 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Körperverletzungen,

Wiesbaden, Bärenstraße und Goldgasse, Sonntag, 01.09.2024, 2.20 Uhr bis 3.30 Uhr

(mb)In der Nacht zum Sonntag wurde die Polizei zu zwei Körperverletzungen in die Wiesbadener Innenstadt gerufen.

Gegen 2.20 Uhr machte eine Frau in der Bärenstraße auf sich aufmerksam und gab an, dass es zuvor mit dem Sicherheitspersonal einer dortigen Kneipe zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. Beide Parteien waren bereits getrennt und machten unterschiedliche Angaben zum Sachverhalt. Insgesamt waren vier Personen, darunter die Mitteilerin, ihr Lebensgefährte sowie zwei Türsteher, in die Konfrontation involviert. Die Hinzuziehung eines Rettungswagens war nicht von Nöten. Anders erging es einem 44-jährigen Mann, der bei einem Übergriff verletzt wurde und mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden musste. Der Mann war gegen 3.30 Uhr mit zwei Bekannten in der Goldgasse unterwegs, als es zum Streit mit einer anderen dreiköpfigen Gruppe kam, der letztlich eskalierte. Ein flüchtiger Täter wird von unabhängigen Zeugen in einem Alter von 27 bis 30 Jahren, einer Größe von ungefähr 1,90 m, mit normaler Statur, kurzen Haaren mit Seitenscheitel und blauem, zerrissenem T-Shirt beschrieben. Der Verletzte beschrieb die anderen Täter als 30 bis 40 Jahrealt. Einer war circa 1,80 m groß und hatte kurze braune Haare. Der andere war circa 1,70 m groß und hatte keine Haare.

Das 1. Polizeirevier in Wiesbaden erbittet sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-2140.

5. Busfahrer bedroht,

Wiesbaden-Dotzheim, Ludwig-Erhard-Straße, Sonntag, 01.09.2024, 14.30 Uhr

(mb)Am Sonntag kam es in einem Bus zu einer Streitigkeit zwischen zwei Fahrgästen, in dessen Folge der eingreifende Busfahrer verbal bedroht wurde.

Als der Bus von der Stegerwaldstraße auf die Ludwig-Erhard-Straße einbog, fiel die abgestellte Bierflasche des Täters um. Da hierbei ein anderer Fahrgast in Mitleidenschaft gezogen wurde, entfachte ein Streit. Der hinzukommende Busfahrer verwies den augenscheinlich angetrunkenen Aggressor nun des Busses und schloss hinter diesem die Tür. Daraufhin schlug der Streitende gegen die Tür und bedrohte den Busfahrer. Letztlich kletterte er über einen Zaun und entfernte sich in Richtung Karl-Arnold-Straße. Der Mann war circa 55 Jahre alt, circa 1,70 m groß und schlank. Er hatte graue, kurze Haare und einen grauen Vollbart. Er war mit einem grauen T-Shirt und grauer Jogginghose bekleidet und führte einen dunklen Rucksack mit.

Hinweise auf den Täter nimmt das 3. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345-2340 entgegen.

6. Streit bei der Fahrscheinkontrolle,

Wiesbaden-Biebrich, Albert-Schweitzer-Allee, Samstag, 31.08.2024, 9.50 Uhr

(mb)Am Samstagmorgen kam es im Rahmen einer Fahrscheinkontrolle in einem Bus zu einem Gerangel zwischen einem Fahrgast und einem Kontrolleur.

Nachdem eine Diskussion um die Gültigkeit eines Tickets entfacht war, versuchte der Fahrgast den Bus zu verlassen. Hierbei gerieten ein Kontrolleur und der 44-jährige Fahrgast, der nebenbei auch Beleidigungen aussprach, körperlich aneinander. Als der Mann sich erfolgreich vorbeigedrängt hatte, entriss er einem anderen Kontrolleur noch das Fahrkartenprüfgerät. Von der Streife konnten die beiden Parteien außerhalb des Busses angetroffen, befragt und entsprechende Strafanzeigen eröffnet werden. Ernsthafte Verletzungen trug niemand davon.

7. Kontrollen "Sicheres Wiesbaden",

Wiesbaden, Stadtgebiet, Sonntag, 01.09.2024, 12 Uhr bis 20 Uhr

(mb)Am Sonntag führte die Wiesbadener Polizei in Kooperation mit der Stadtpolizei zwischen 12 Uhr und 20 Uhr erneut Kontrollen im Wiesbadener Stadtgebiet durch und zeigte Präsenz auf Taunusstraßenfest. Die uniformierten Kräfte der Landespolizei und Stadtpolizei bestreiften dabei teils zu Fuß den Innenstadtbereich von Wiesbaden. Insgesamt kontrollierten sie 17 Personen. Es wurden zwei Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz geahndet. Im Rahmen des Konzeptes "Sicheres Wiesbaden" werden Stadt und Polizei auch zukünftig eng kooperieren und regelmäßig in der Wiesbadener Innenstadt Präsenz zeigen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell