Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Brand eines Gebäudekomplexes in der Wingst - Hoher Sachschaden - zwei Personen leicht verletzt

Cuxhaven (ots)

Wingst. Am gestrigen Sonntag kam es gegen 11:20 Uhr aus bislang unbekannter Ursache in der Schwimmbadallee zu einem Brandausbruch in einem größeren Gebäudekomplex in der Wingst. Die Feuerwehr musste umfangreiche Löscharbeiten durchführen, das Gebäude wurde evakuiert. Durch den Brand erlitten zwei Anwohner leichte Verletzungen. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Es entstand erheblicher Gebäudeschaden in noch unbekannter Höhe. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell