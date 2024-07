Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Polizeibericht aus Geestland

Cuxhaven (ots)

Sievern. Am Freitag kam es gegen 13:45 Uhr in Sievern zu einem Verkehrsunfall bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Ein 47-jähriger Bremerhavener befuhr die L135 in Richtung Cuxhaven und wollte nach links in die Straße Büttel abbiegen, musste aber zunächst verkehrsbedingt halten. Eine dahinterfahrende 50-jährige Bremerhavenerin war zumindest kurzzeitig abgelenkt und fuhr ungebremst auf den vor ihr stehende Pkw auf. Durch den Unfall wurden die beiden beteiligten Fahrzeuge, ein Opel Insignia und ein Citroen C4, so stark beschädigt, dass diese nicht mehr fahrbereit waren. Der entstandene Schaden wurde auf 18.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell