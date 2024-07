Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: 2 Fahrradfahrer bei 2 Unfällen schwer verletzt ++ 2 Wohnungseinbrüche ++ 1 Automatenaufbruch

Zusammenstoß zwischen Auto und Fahrrad - Fahrradfahrer schwer verletzt

Nordleda. Am Mittwochabend (10.07.2024) wurde gegen 20.40 Uhr ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Bremerhavener Straße in Nordleda lebensgefährlich verletzt. Der 23-jährige Mann aus Thüringen war mit seinem Fahrrad auf dem kombinierten Geh- und Radweg in Richtung Wanna unterwegs. An einem abgesenkten Bordstein fuhr der Mann unvermittelt auf die Fahrbahn, vermutlich um diese zu überqueren. Dabei übersah er den ihm entgegenkommenden PKW einer 31-jährigen Bremerhavenerin. Die Autofahrerin leitete sofort eine Gefahrenbremsung ein, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Der Fahrradfahrer stürzte und zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 3.500 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern noch an.

Werkzeug aus Rohbau entwendet

Cuxhaven. In der Nacht von Dienstag, 09.07.2024, auf Mittwoch, 10.07.2024, sind unbekannte Täter in der Grünen Straße in ein Einfamilienhaus im Rohbauzustand eingestiegen. Die Täter öffneten ein auf Kipp stehendes Fenster im rückwärtigen Bereich des Hauses. Entwendet wurde diverses Werkzeug, die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Vorfahrt missachtet - zwei Autofahrer verletzt

Geestland/Sievern. Am Mittwochnachmittag (10.07.24) gegen 15.30 Uhr wurden zwei Autofahrer bei einem Unfall auf der K66 zwischen Sievern und Debstedt verletzt. Ein 24-jähriger Bremerhavener wollte mit seinem PKW von der Sieverner Friedhofstraße nach links auf die K66 in Richtung Debstedt abbiegen. Dabei übersah er den PKW einer vorfahrtberechtigten 64-jährigen aus der Wurster Nordseeküste, die auf der K66 in Richtung Sievern unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß verletzten sich beide Fahrzeugführer leicht und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe musste die Fahrbahn gereinigt werden. Die K66 wurde für die Zeit der Unfallaufnahme und der Reinigung gesperrt. Der Sachschaden wurde von der Polizei auf etwa 22.500 Euro geschätzt.

Alkoholisiert auf dem Fahrrad - Fahrradfahrer schwer verletzt

Geestland/Langen. Gestern Abend (10.07.2024) gegen 19.30 Uhr verletzte sich ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall schwer. Der 54-jährige aus Langen war betrunken mit seinem Fahrrad im Kohlhofsweg unterwegs. Wie Zeugen berichteten, war er hier bereits einmal gestürzt ohne sich zu verletzen. Die Zeugen wollten den Mann von einer Weiterfahrt abhalten, jedoch ohne Erfolg. Als der 54-jährige seine Fahrt fortsetzte, riefen die Zeugen die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten war der Fahrradfahrer bereits gegen einen geparkten PKW gefahren und hatte sich dabei schwer verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von deutlich über 2 Promille. Dem 54-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

Automatenaufbruch misslingt

Hemmoor. In der vergangenen Nacht (11.07.2024) gegen 1 Uhr haben unbekannte Täter versucht einen Fahrkartenautomaten am Bahnhof Hemmoor aufzubrechen. Zunächst haben die Täter versucht, den Automaten mithilfe eines Lieferwagens und eines Seils komplett aus der Verankerung zu reißen. Als dies nicht gelang, wollten die Täter den Automaten aufbrechen. Die Täter wurden dann durch eine Zeugin gestört und flüchteten ohne Beute vom Tatort. Dennoch beträgt der Schaden am Fahrkartenautomat mindestens 2.000 Euro.

Wohnungseinbruchdiebstahl

Hechthausen. In der Zeit von Dienstag, 09.07.2024, 18 Uhr, bis Mittwoch, 10.07.2024, 19 Uhr, drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Löhberger Straße ein. Die Täter zerstörten eine Fensterscheibe und konnten so das Fenster öffnen und das Haus betreten. Außer dem Wohnhaus wurde noch ein Schuppen durchsucht. Entwendet wurde lediglich ein Rasenmäher aus dem Schuppen. Der entstandene Sachschaden ist vermutlich höher als der Wert der Beute.

