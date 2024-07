POL-CUX: 2 Verkehrsunfälle im Bereich Hemmoor

Cuxhaven (ots) - 2 Verletzte bei Unfall auf der A27 - hoher Sachschaden Bremerhaven. Am Montag (08.07.2024) gegen 13:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der A27 in Fahrtrichtung Bremen. In der Baustelle in Höhe der Anschlussstelle Wulsdorf übersieht ein 79-jähriger Mercedesfahrer aus Cuxhaven den beginnenden Stau und so den vor ihm langsam fahrenden Mercedes eines 43-jährigen Geestländer. Der Cuxhavener fährt ...

mehr