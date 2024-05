LPI-J: Streich oder böse Absicht?

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Stadtroda: Unbekannte ließen sich in der Nacht von Montag auf Dienstag an einer Hausfassade in der Gustav-Herrmann-Straße aus. Der oder die Täter besprühten die Fassade großflächig mit schwarzer Farbe. Hinweise zur Tat oder den Täter liegen derzeit nicht vor. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de ...

