LPI-J: Schwarzmalerei

Jena (ots) - Weil eine 19-jährige Radfahrerin mit einem Rad in das Gleisbett geriet, musste sie in der Folge in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Zweiradfahrerin war auf der Naumburger Straße unterwegs und wollte in die Straße Am Teich abbiegen. Hier geriet sie in das Gleisbett, verlor die Kontrolle über ihr Rad, kam zu Fall und zog sich Verletzungen zu. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: ...

