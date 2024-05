Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vergessenes Blinklicht führt zu Verkehrsunfall

Apolda (ots)

Am Freitag, den 10.05.2024, ereignete sich zum Vormittag ein Verkehrsunfall in Bad Sulza. Der Fahrer eines Pkw Peugeot befuhr dabei die Sophienstraße in Richtung Ludwig-Wiegand-Straße. Gleichzeitig kam aus Richtung der Ludwig-Wiegand-Straße ein Fahrer eines Pkw Dacia entgegen. Aufgrund dessen, dass der Dacia Fahrer vergessen hatte, sein rechtes Blinklicht auszuschalten, ging der Fahrer des Peugeot davon aus, dass er auf die Ludwig-Wiegand-Straße fahren kann. In Folge dessen fuhr der Peugeot Fahrer auf den Dacia Fahrer auf und es kam zum Unfall. Glücklicherweise wurde durch den Unfall niemand der Beteiligten verletzt, lediglich ein Sachschaden entstand an beiden Fahrzeugen.

