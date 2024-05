LPI-J: Einbruch in Bürgel

Weißenborn (ots) - Am Freitag gegen 13:50 Uhr rief ein vermeintlicher Polizeibeamter eine 90-jährige Geschädigte in Weißenborn in betrügerischer Absicht an. Der Unbekannte versuchte die Seniorin dazu zu bewegen einen hohen 5-stelligen Geldbetrag zu zahlen, da eine nahe Verwandte angeblich einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe, nun in Polizeigewahrsam sei und mit der Zahlung frei kommen würde. Die Geschädigte durchschaute die Betrugsmasche und verständigte ...

mehr