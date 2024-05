LPI-J: Alkoholisierter Radler gestürzt

Weimar (ots) - In der Zeit vom 8. Mai 2024 bis zum 10. Mai 2024 suchte ein bislang nicht bekannter Einbrecher erneut einen Imbiss in der Weimarer Rießnerstraße heim. Auf unbekannte Art und Weise verschaffte sich dieser Zugang zum Verkaufsraum und griff die dort befindliche Kasse an. Da es sich um den dritten Vorfall innerhalb kurzer Zeit am Tatort handelte, lagerte glücklicherweise nichts von Wert in der ...

