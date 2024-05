Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrzeugdiebstahl gescheitert

Weimar (ots)

Am Mittag des 10. Mai 2024 musste eine Bürgerin aus Weimar-West feststellen, dass in der vergangenen Nacht versucht wurde, ihren Pkw vom Typ Citroen zu entwenden. Die herbeigerufenen Beamten der PI Weimar konnten an dem Pkw keine Aufbruchspuren feststellen, sodass derzeit nicht bekannt ist, wie der oder die Täter ins Innere des Fahrzeuges gelangten. Nachdem die Blende unter dem Lenkrad abgebaut wurde, scheiterte der Versuch des Diebes, den Wagen kurzzuschließen. Im Anschluss flüchteten der oder die Täter in unbekannte Richtung, glücklicherweise ohne weiteren Schaden anzurichten. Zeugenhinweise werden unter 03643 882-0 oder per Mail (pi.weimar@polizei.thueringen.de) entgegengenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell