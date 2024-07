Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Kind bei Unfall verletzt ++ Falschfahrer auf der A27

Autofahrerin missachtet Vorfahrt - Kind bei Unfall verletzt

Cuxhaven. Eine 9-jährige Fahrradfahrerin wurde gestern Nachmittag (09.07.2024) gegen 15.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Das Mädchen fuhr auf dem geteilten Geh- und Radweg der Papenstraße in Richtung Groden. In Höhe der Zufahrt zu mehreren Gewerbebetrieben wollte sie die Zufahrt überqueren, die Ampel zeigte für die Fahrradfahrerin grün. Eine 44-jährige aus Cuxhaven fuhr mit ihrem Auto auf der Ladenstraße in die gleiche Richtung. Sie wollte an der Einmündung nach rechts in das Gewerbegebiet abbiegen. Dabei übersah sie das Kind. Bei dem Zusammenstoße stürzte das Mädchen und musste leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen die Autofahrerin wird jetzt wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Falschfahrer auf der A27

Hagen i.B. Durch mehrere Verkehrsteilnehmer wurde gestern Abend (09.07.24) gegen 18.45 Uhr ein Falschfahrer auf der A27 gemeldet. Bei dem Falschfahrer sollte es sich nach Angaben der Mitteiler um ein Motorrad der Marke Harley-Davidson gehandelt haben. Der Motorradfahrer wurde zwischen den Anschlussstellen Uthlede und Hagen in Fahrtrichtung Cuxhaven gesehen und fuhr auf dem Seitenstreifen. Der Fahrer trug ein rotes Oberteil. Nähere Angaben zum Kennzeichen oder zur Person konnten die Hinweisgeber nicht machen. Zeugen, die Hinweise zum Fahrer und/oder Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Geestland (Telefon 04743/928-0) in Verbindung zu setzen.

